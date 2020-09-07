«Стиляга из Москвы»: Шпица в купальнике показала фанатам, как надо отдыхать

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Валентин Черников
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Актриса позагорала на травке без мейкапа с таинственным предметом в руке.

«Стиляга из Москвы»: Шпица в купальнике показала фанатам, как надо отдыхать

Фото: Instagram @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица провела уик-энд на родительской даче под Москвой. Кадр оттуда она выложила в Instagram. На фото актриса стоит на покрывале, расстеленном на траве. На ней шорты и купальник. Волосы по-деревенски забраны назад и подвязаны платком. Кинозвезда не стала прихорашиваться ради снимка и отказалась от макияжа, отдав предпочтение естественной красоте.

«А кто сказал, что загородное московскообластное солнце несчетово? Сентябрь балует погодой. Я не очень люблю песчаные пляжи. Песок потом везде! Больше люблю галечные. Это еще и массаж стоп! Но иногда без песка никак! Как без песка куличики? Ну и пляжный волейбол», — порассуждала Шпица. Орфография автора сохранена.

Instagram @katerinashpitsa

Больше всего поклонников на фото заинтересовал странный предмет в руках любимицы — металлическое нечто в кожаной оправе. Угадавшему, что это, Екатерина пообещала приз. Фанаты предложили десятки вариантов: сумка, фонарь, компас, термос, фляга, солнечные часы, походная косметичка, дачный оберег и даже шары для петанга — провансальского вида спорта. Кто оказался прав, актриса объявит позже.

«Красивая Катюша!»

«Как ты прекрасна!»

«Стиляга из Москвы», — оценили фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале.

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