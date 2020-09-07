«Любо-дорого глядеть»: Стефания Маликова сделала «зеркальное» селфи с отцом

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Василий Заика
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Дочь Дмитрия Маликова выложила в сеть фото, сделанное во время визита в Большой театр.

«Любо-дорого глядеть»: Стефания Маликова сделала «зеркальное» селфи с отцом

Стефания Маликова на своей странице в Instagram разместила совместный снимок с отцом — Дмитрием Маликовым, сделанный в Большом театре. На «зеркальном» селфи 20-летняя девушка в черном платье с открытыми плечами и клатчем в руке позирует вместе с музыкантом.

В момент съемки любящий отец, улыбаясь, смотрит на дисплей смартфона дочери.

«Прекрасный вечер в Большом театре», — подписала публикацию Стефания Маликова.

 

Instagram @steshamalikova

 

Пользователи, подписанные на страницу дочери Дмитрия Маликова, отметили, что близкие люди провели идеальный семейный вечер. Многие юзеры указали, что музыкант не уступает Стефании по элегантности и достаточно молодо выглядит.

«Какая красотка!»

«Очень красивая фотография»

«Любо-дорого глядеть…»

«Как будто с парнем своим»

«Красивые люди в красивом месте», — пишут подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Дмитрия Маликова осудили за обилие фотошопа.

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