«Нос куда исчез?»: дочь Дмитрия Маликова осудили за обилие фотошопа

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Татьяна Меркер
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Стефания поделилась с подписчиками семейным снимком, который заранее сильно отредактировала.

Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова — 20-летняя Стефания опубликовала семейный снимок, который вызвал у фанатов бурное обсуждение, а виной тому — обилие фильтров и редактуры над снимком.

Фолловеры подметили некую закономерность, девушка на каждом фото сильно изменяет лицо своей матери Елены Изаксон. В комментариях они осудили Стефанию за «игры с фотошопом» и вопросили, с какой целью она так искажает внешность родного человека.

Instagram @steshamalikova

«Перефотошопила маму!»;

«Мать совсем на себя не похожа, чересчур обработали лицо»;

«Нос куда исчез?» — комментировали подписчики.

Большинство поклонников все же не стали ругать Стефанию за излишнюю обработку снимка. Они поспешили встать на защиту девушки и только похвалили семью за время, которое они проводят вместе, и искреннее счастье в глазах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Стеша Маликова рассказала о комплексах, отравлявших ей жизнь.

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