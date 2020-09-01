«Нос куда исчез?»: дочь Дмитрия Маликова осудили за обилие фотошопа
Стефания поделилась с подписчиками семейным снимком, который заранее сильно отредактировала.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь певца Дмитрия Маликова — 20-летняя Стефания опубликовала семейный снимок, который вызвал у фанатов бурное обсуждение, а виной тому — обилие фильтров и редактуры над снимком.
Фолловеры подметили некую закономерность, девушка на каждом фото сильно изменяет лицо своей матери Елены Изаксон. В комментариях они осудили Стефанию за «игры с фотошопом» и вопросили, с какой целью она так искажает внешность родного человека.
«Перефотошопила маму!»;
«Мать совсем на себя не похожа, чересчур обработали лицо»;
«Нос куда исчез?» — комментировали подписчики.
Большинство поклонников все же не стали ругать Стефанию за излишнюю обработку снимка. Они поспешили встать на защиту девушки и только похвалили семью за время, которое они проводят вместе, и искреннее счастье в глазах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, Стеша Маликова рассказала о комплексах, отравлявших ей жизнь.
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