В России безработные могут начать получать «базовый доход»

Россиянам, потерявшим работу в период пандемии коронавируса, предложили выплачивать дополнительное пособие. Инициатором идеи выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает ТАСС.

В письме, адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину, политик отметил, что данную выплату стоит рассматривать в качестве «базового дохода» для безработных.

«Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения», — говорилось в обращении.

Кутепов напомнил, что в период пика заболеваемости COVID-19 пособия по безработице были уравнены с прожиточным минимумом. Однако выплачены были только тем гражданам, кто состоит на учете в центрах занятости населения. Таким образом некоторые россияне буквально остались без средств к существованию.

По мнению сенатора, сегодня имеющийся финансовый резерв позволяет запустить программу дополнительных выплат безработным хотя бы в качестве эксперимента. В связи с чем он предлагает начать реализацию проекта уже в 2020 году и продолжать ее вплоть до 2025 года. По расчетам Андрея Кутепова, первоначальные расходы сможет покрыть Фонд национального благосостояния. Далее — начиная с 2021 года — затраты будут компенсироваться за счет повышенного спроса на товары и услуги.

Предполагается, что новая программа окупится примерно в два раза. При этом дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ полностью покроют изначальные затраты на эксперимент.

«По версии министерства труда и социальной защиты РФ к концу 2020 года ожидается до 5,5-6 миллионов безработных. Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. Это потребует годовых расходов на содержание зарегистрированных безработных в объеме 2,183 триллиона рублей», — пояснил сенатор.

По данным на 31 августа 2020 года, количество зарегистрированных безработных граждан в России составляет 3,63 миллиона человек.

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