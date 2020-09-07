Московскую чиновницу и ее мать застрелили в Подмосковье

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Василий Заика
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Семейная драма разыгралась днем 5 сентября в деревне Вороново Дмитровского района.

Московскую чиновницу и ее мать застрелили в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Сотрудницу комиссии по делам несовершеннолетних Бескудниковского района Москвы и ее пожилую мать застрелили в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, семейная драма разыгралась днем 5 сентября в одном из домов садового товарищества «Факел» в деревне Вороново Дмитровского района.

Тревогу подняли соседи, которые услышали звуки выстрелов. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела трех человек: 49-летней хозяйки дома, ее 69-летней матери и 71-летнего брата пенсионерки.

Выяснилось, что между близкими родственниками возник конфликт на фоне раздела имущества, доставшегося по наследству. В определенный момент пожилой мужчина схватил охотничье ружье и поочередно выстрелил в племянницу и свою сестру. От полученных ранений женщины скончались на месте. Совершив расправу, пенсионер предпочел свести счеты с жизнью.

В настоящее время следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщину на восьмом месяце беременности зверски убили в Ленобласти.

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