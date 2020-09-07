Смогут ли боевые единицы НАТО пробить защиту С-400?

В понедельник, 7 сентября, в СМИ появилась информация, что разведывательный корабль ВМС Франции якобы предпринял попытку атаки российских систем С-400 «Триумф», расположенных в Крыму.

Так, по данным издания Avia.pro, судно «Dupuy de Lome» около суток назад прошло пролив Босфор, а затем устремилось к берегам российского полуострова. Отмечалось, что на борту военного корабля не было боевого оружия — его оснастили лишь радиопередающей аппаратурой. Однако ее мощности хватило, чтобы «произвести постановку помех» для С-400.

В связи с участившимися провокациями подобного рода, в частности, полетами иностранных бомбардировщиков у российских границ, аналитики Avia.pro высказали опасения, что Западу рано или поздно удастся пробить защиту новейших ЗРК. Сложившуюся ситуацию в беседе с 5-tv.ru прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.

«С-400 изначально создавалась для успешных действий в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника. Поэтому никакие помехи не могут затруднить функционирование С-400. Тем более, что это многоканальная система, адаптированная к любым вариантам помеховой обстановки», — сразу отметил собеседник.

По его словам, любые опасения касательно возможной угрозы для ЗРК, особенно в черноморском районе, не имеют под собой никаких оснований. Во многом потому, что любая обнаруженная возле в акватории моря цель тут же берется на сопровождение противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион». Если бы настоящая ситуация воспринималась не как «тренировка», а как настоящая угроза безопасности страны, французский корабль немедленно был бы уничтожен.

«Это хорошая возможность для нас потренироваться в условиях, когда противник ставит помехи. Это позволит нам практически в реальной ситуации отработать варианты боевой работы в условиях плотного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Таким образом вольно или невольно французский корабль подыгрывает нашим силам ВКС в совершенствовании боевого мастерства», — пояснил Игорь Коротченко.

В заключение он добавил, что Россия никак не застрахована от попыток электронного шпионажа со стороны стран-участниц НАТО, поскольку на уровне «доктринальных документов объявлена военным противником». По словам Коротченко, у Запада было, есть и будет намерение «состязаться» с РФ в боевой мощи, а значит, им придется мириться с «отражением атак».

«Это отражение разрушило градус напряженности в отношениях. Но это не наш выбор. Это выбор НАТО», — подытожил эксперт.

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