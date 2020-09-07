На 77-м году ушел из жизни народный артист России — Борис Клюев. С какой страшной болезнью боролся актер долгое время? Правда ли, что он до последнего продолжал работать в родном театре? И каким запомнили его друзья, коллеги и ученики? Ответы на эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Печальная новость пришла поздним вечером 1 сентября. Руководство Малого театра сообщило, что сердце народного артиста Бориса Клюева остановилось. Актер, педагог, всеобщий любимец скончался в больнице после продолжительной болезни.

«Он сказал, я не знаю сколько я буду играть, но я буду играть, пока есть силы», — говорит народный артист РФ, режиссер театра и кино Андрей Житинкин.

Борис Клюев был по настоящему народным артистом. Зрители его обожали. Каждое появление на экране — точное попадание в образ. Например, невозмутимый граф Рошфор из «Трех мушкетеров». Но настоящая слава к нему пришла после популярного сериала, где он сыграл комичного пенсионера Николая Воронина.

Последние два года Борис Клюев боролся с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у него рак легких. Впервые народный артист почувствовал боль на репетиции в театре, однако тогда не придал этому никакого значения.

«Мы здесь ставили спектакль. У меня, оказывается, было двухстороннее воспаление легких. Я два месяца его пронес на ногах. Я просил, дайте мне, у режиссера, дайте мне хоть отлежаться три дня. У меня температура 39, я кашляю. Нет, выпуск спектакля, меня с воспалением легких забрали в больницу. И весь разговор», — признавался в одном из интервью Борис Клюев.

Борис Владимирович активно работал в театре и кино и почти не распространялся о недуге. Периодически он ложился в больницу и вновь возвращался на подмостки, не желая подводить зрителей:

«Я сильный человек. Давайте об этом не будет говорить. Вот вы видите меня. Выгляжу я неплохо. Никто из нас не знает, что произойдет в следующий момент».

В новом театральном сезоне актер должен был сыграть в спектакле «Большая Тройка» президента США Франклина Рузвельта.

«Самая последняя встреча, к сожалению, эта наша репетиция, он сидел в кресле и извинился, что у него пропал голос. Представляете какая ответственность, он волновался как он будет играть премьеру. С таким голосом. Хотя боль была внутри адская, но он никому ничего не говорил», — рассказывает актер Андрей Житинкин.

Борис Клюев женился в 24 года, но, как он сам говорил, тогда не был готов к семейной жизни, поэтому долго союз не продержался, даже несмотря на то, что у пары родился ребенок. Артист полюбил другую, развелся и вступил во второй брак. Первая супруга поставила условие для актера — с наследником он не будет общаться до тех пор, пока тот не станет взрослым. Однако сблизиться с собственным сыном Клюев так и не успел. Алексей внезапно умер от сердечной недостаточности.

«Он никогда не говорил, как у него ушел сын. Вы знаете, что он просто не проснулся, это все рубцы на сердце, перегрузки, которые организм не выдержал», — считает актер Андрей Житинкин.

Второй брак также не принес актеру счастья. Свою настоящую любовь он встретил в середине 70-х на дне рождения друга. Клюев говорил, когда он увидел Викторию, сразу понял, что перед ним — женщина мечты. С ней он прожил 40 лет. Однако детей у пары так и не появилось. Актер никогда не выставлял свои переживания напоказ. Этому принципу он следовал на протяжении всей жизни.

«Мои какие-то личные, это мои личные трагедии. Но это не должно отражаться на публику, которой я служу, которая меня любит и приходит на меня. Я должен ей быть благодарен», — признавался Борис Клюев.

Именно этому он и учил своих студентов. Почти полвека Борис Клюев преподавал актерское мастерство в родном училище имени Щепкина. Себя он называл строгим педагогом. Не терпел пренебрежения к профессии.

«Тех, кто не хочет учиться, мы отчисляем. Это очень жесткая профессия, очень жесткая. Даже жестокая, и нужно быть сильным, чтобы все это выдержать», — говорил актер.

Студенты и выпускники Бориса Владимировича пришли к дверям Малого театра, чтобы проститься со своим учителем. Зная непреклонный характер артиста, окружающие до последнего надеялись, что Клюеву удастся справиться с болезнью.

«Всегда выпускники могли позвонить ему, когда было трудно, находил нужные слова. И говорил, что уныние это самое плохое, и что нельзя страдать», — говорит выпускница театрального училища имени М. С. Щепкина Елена Смышляева.

Кончина Бориса Владимировича для многих стала настоящим ударом. Его коллеги в один голос говорят, Клюев был по-настоящему в свою профессию.

«Он очень многим помогал, как человек, и помогал и студентам даже материально, он помогал даже чтобы они роли получали. Он для меня талисман, он играл во всех моих спектаклях», — вспоминает Андрей Житинкин.

Прощание с Борисом Клюевым состоялось 4 сентября в Малом театре. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.