Навального вывели из комы, заявили в клинике Charite

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Алиса Маркова
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Состояние блогера значительно улучшилось, сообщили немецкие врачи.

Навального вывели из комы, заявили в клинике Charite

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Алексея Навального вывели из комы, заявили в клинике Charite. Состояние блогера значительно улучшилось, сообщили немецкие врачи.

«Искусственную кому пациента, поддерживаемую лекарственными препаратами, удалось прекратить. Пациент постепенно отключается от аппаратного дыхания. Он реагирует на обращение», — заявили медики из берлинской клиники.

В Charite также отметили, что специалисты постоянно контактируют с женой блогера Юлией. Все сообщения о состоянии здоровья Навального публикуются с ее разрешения.

«Charite предполагает, что публичное сообщение о состоянии здоровья идет ему на пользу», — говорят врачи.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

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