Глава Камчатского края оценил перспективы использования лихтеровоза «Севморпуть»

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Ранее Владимир Путин поддержал идею наладить регулярные перевозки рыбы из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России по Северному морскому пути.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

Глава Камчатского края Владимир Солодов посетил лихтеровоз «Севморпуть» — единственное в мире грузовое судно с атомной установкой. Из порта Петропавловска-Камчатского он доставит продукцию местных рыбопромышленников в Петербург. Инициативу наладить регулярные перевозки рыбы из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России по Северному морскому пути ранее поддержал Владимир Путин.

«Это очень важный шаг в сторону реализации того поручения, которое дал Президент Российской Федерации по обеспечению регулярной, а в перспективе и круглогодичной доставки грузов северным морским путем. Это радикально меняет логистику доставок грузов в мире, не только в России», — подчеркнул Солодов.

Использование Северного морского пути должно снизить цены в магазинах. К тому же, свежая рыба попадет на прилавки значительно быстрее.

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