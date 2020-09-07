Память погибших игроков «Локомотива» почтили в Ярославской области

Эфирная новость 71

Самолет Як-42 потерпел крушение при взлете неподалеку от аэропорта «Туношна», врезавшись в берег реки Туношонка. На борту было 45 человек:

Фото, видео: TASS / Фото ИТАР-ТАСС; 5-tv.ru

Сегодня в Ярославле вспоминают хоккейную команду «Локомотив». Девять лет назад авиакатастрофа унесла жизни игроков, тренеров и персонала клуба. Самолет Як-42, на котором «Локомотив» направлялся на матч в Минск, разбился при вылете из аэропорта «Туношна».

Сегодня утром в Успенском соборе Ярославля и на Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие, отслужили панихиды. В эти минуты возлагают цветы и венки к памятнику «Хоккейное братство». Все матчи Континентальной хоккейной лиги сегодня будут начинаться с минуты молчания.

Традиционно 7 сентября в России — день скорби по погибшим при крушении Як-42. В этот день на протяжение нескольких лет хоккейные матчи лиги вообще не проводились. В последние годы игры начинаются с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Кроме того, клубы проводят многочисленные акции, сопряженные с этим событием.

Ранее 5-tv.ru сообщал о старте 13-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным
13:02
Видео: последствия аварии в КБР, где пострадали 12 человек, в том числе ребенок
12:53
Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда
12:53
Восемь лет колонии. Занавес: Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову
12:41
«Прогнозов никаких» — Кудрявцева о состоянии матери после инсульта
12:35
Пэрис Хилтон рассказала, что в 17 лет над ней издевались в школе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок