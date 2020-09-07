Память погибших игроков «Локомотива» почтили в Ярославской области

Сегодня в Ярославле вспоминают хоккейную команду «Локомотив». Девять лет назад авиакатастрофа унесла жизни игроков, тренеров и персонала клуба. Самолет Як-42, на котором «Локомотив» направлялся на матч в Минск, разбился при вылете из аэропорта «Туношна».

Сегодня утром в Успенском соборе Ярославля и на Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие, отслужили панихиды. В эти минуты возлагают цветы и венки к памятнику «Хоккейное братство». Все матчи Континентальной хоккейной лиги сегодня будут начинаться с минуты молчания.

Традиционно 7 сентября в России — день скорби по погибшим при крушении Як-42. В этот день на протяжение нескольких лет хоккейные матчи лиги вообще не проводились. В последние годы игры начинаются с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Кроме того, клубы проводят многочисленные акции, сопряженные с этим событием.