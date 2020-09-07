Память погибших игроков «Локомотива» почтили в Ярославской области
Самолет Як-42 потерпел крушение при взлете неподалеку от аэропорта «Туношна», врезавшись в берег реки Туношонка. На борту было 45 человек:
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Фото, видео: TASS / Фото ИТАР-ТАСС; 5-tv.ru
Сегодня в Ярославле вспоминают хоккейную команду «Локомотив». Девять лет назад авиакатастрофа унесла жизни игроков, тренеров и персонала клуба. Самолет Як-42, на котором «Локомотив» направлялся на матч в Минск, разбился при вылете из аэропорта «Туношна».
Сегодня утром в Успенском соборе Ярославля и на Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие, отслужили панихиды. В эти минуты возлагают цветы и венки к памятнику «Хоккейное братство». Все матчи Континентальной хоккейной лиги сегодня будут начинаться с минуты молчания.
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