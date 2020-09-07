Путин обсудил с королем Саудовской Аравии вакцину из России
Лидеры стран также оценили коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Главными темами стали подготовка к ноябрьскому саммиту G20 и совместные усилия по борьбе с коронавирусом. Кроме того, лидеры обсудили сделку ОПЕК+, позволившую стабилизировать обстановку на мировых рынках.
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