Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
Пик этого природного явления приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: Twitter / @Astromackem, Instagram / @romario51, @pavkamchatsky, @murmansk_tours; www.globallookpress.com / George Zakharchuk
Жители России, Финляндии, Норвегии и других стран, через которые проходит Северный полярный круг, наводнили соцсети кадрами полярного сияния. Все чаще зрелищное природное явление наблюдают на Таймыре, Кольском полуострове и в Ямало-Ненецком автономном округе.
В небе над Норильском в Красноярском крае его заметили впервые в этом сезоне. Полярные сияния наблюдаются весной и осенью значительно чаще, чем летом или зимой. Пик частотности этого явления приходится на период, близкий к осеннему равноденствию, которое в 2020 году наступит 22 сентября в 16:30 по московскому времени.
В некоторых регионах России полярное сияние является одним из важных туристических брендов. Так обстоят дела, например, в Мурманске, куда приезжают любоваться свечением верхних слоев атмосферы в период с сентября по март.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайфуне «Хайшен», готовом обрушиться на Приморье.
Читайте также
77%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?