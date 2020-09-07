Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния

Жители России, Финляндии, Норвегии и других стран, через которые проходит Северный полярный круг, наводнили соцсети кадрами полярного сияния. Все чаще зрелищное природное явление наблюдают на Таймыре, Кольском полуострове и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В небе над Норильском в Красноярском крае его заметили впервые в этом сезоне. Полярные сияния наблюдаются весной и осенью значительно чаще, чем летом или зимой. Пик частотности этого явления приходится на период, близкий к осеннему равноденствию, которое в 2020 году наступит 22 сентября в 16:30 по московскому времени.

В некоторых регионах России полярное сияние является одним из важных туристических брендов. Так обстоят дела, например, в Мурманске, куда приезжают любоваться свечением верхних слоев атмосферы в период с сентября по март.



Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайфуне «Хайшен», готовом обрушиться на Приморье.