Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния

|
Алиса Маркова
18

Пик этого природного явления приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

Фото, видео: Twitter / @Astromackem, Instagram / @romario51, @pavkamchatsky, @murmansk_tours; www.globallookpress.com / George Zakharchuk

Жители России, Финляндии, Норвегии и других стран, через которые проходит Северный полярный круг, наводнили соцсети кадрами полярного сияния. Все чаще зрелищное природное явление наблюдают на Таймыре, Кольском полуострове и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В небе над Норильском в Красноярском крае его заметили впервые в этом сезоне. Полярные сияния наблюдаются весной и осенью значительно чаще, чем летом или зимой. Пик частотности этого явления приходится на период, близкий к осеннему равноденствию, которое в 2020 году наступит 22 сентября в 16:30 по московскому времени.

В некоторых регионах России полярное сияние является одним из важных туристических брендов. Так обстоят дела, например, в Мурманске, куда приезжают любоваться свечением верхних слоев атмосферы в период с сентября по март.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайфуне «Хайшен», готовом обрушиться на Приморье.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:19
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии вакцину из России
21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок