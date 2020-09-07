Тайфун «Хайшен» вызвал оползень в Южной Корее и готов напасть на Приморье

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Первым удар на себя приняла Япония. Четверо пропали без вести, 52 человека в больнице, полмиллиона без света.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Archive; 5-tv.ru

Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Хайшень». Во Владивостоке в ближайшие часы ждут ливни и усиление ветра до 32-х метров в секунду. Местных жителей призвали готовиться к возможным наводнениям.

О том, какие разрушения может причинить тайфун, можно судить по этим кадрам. В Японии после удара стихии 52 человека оказались в больницах, четверо — пропали без вести. Почти полмиллиона домов остались без электричества.

Власти распорядились эвакуировать в безопасные районы полтора миллиона человек. Порывы ветра в эпицентре превышают 60 метров в секунду.

К этой минуте тайфун добрался до Южной Кореи, где в одном из прибрежных городов вызвал оползень. Из-за угрозы аварии там пришлось остановить генераторы на атомной станции «Волсон».

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