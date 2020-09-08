«Буду отлеживаться»: Сын Валерии умудрился заболеть во время медового месяца

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин накануне сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лианой Волковой, после чего вместе с новоиспеченной супругой отправился в путешествие. Для отдыха молодожены выбрали турецкий курорт, где смогли понежиться на солнышке, поплавать в море и насладиться компанией друг друга.

Однако медовый месяц пары выдался вовсе не таким радужным, как планировалось. Сначала влюбленные при заселении потеряли багаж, после персонал отеля не выполнил требования по номеру, качество обслуживания знаменитостей также оставляло желать лучшего. Однако окончательно отдых паре подпортило то, что Шульгин заболел. Своих подписчиков в Instagram юноша сразу успокоил: это не коронавирусная инфекция, поэтому переживать не стоит.

«Начал чувствовать, что начинаю простужаться. Выпил два стакана витамина С, выспался, вроде нормально себя чувствую. Только заложен нос. Никаких симптомов короны нет. <…> Болеть на отдыхе — это дно. Похоже, ближайшие дня два-три буду отлеживаться без активностей. Угораздило же заболеть на отдыхе», — с грустью констатировал Арсений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как начался отдых Шульгина и Волковой.