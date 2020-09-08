Неопровержимые доказательства: Россияне все чаще в судах используют скриншоты переписок
Стоимость составления протокола одной веб-страницы составляет порядка 10 тысяч рублей.
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Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru
Граждане все чаще стали предъявлять в суде скриншоты сайтов или онлайн-переписки в качестве доказательств. Федеральная нотариальная палата отметила рост на 12% только за первое полугодие. В этом деле очень важна спешка — зафиксировать до того, как оппонент удалит, например, оскорбления. Так что и Шерлок Холмс не нашел бы. Поэтому лучше заранее, например, у нотариуса, составить протокол осмотра интернет страницы. Как?
Элементарно. Нотариусу нужно два компьютера: на один открывает искомую ссылку или чат, на другом описывает. Сначала время, место и оборудование, даже модель монитора. Затем контент. Очень подробно. Пример: «При помощи механического устройства (компьютерной мыши) пролистываем такую-то страницу, видим текстовую ссылку с надписью „ссылка“ и путем наведения курсора и нажатия левой кнопки мыши переходим на такую то страницу».
И так каждый шаг. Стоит это, в среднем 10 000 рублей за протокол одной веб-страницы. Зато уже не вырубить топором. И это только начало, в России в год рассматривают примерно 30 миллионов дел и лишь 25-27 тысяч из них — с интернет-доказательствами.
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