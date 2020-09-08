Страницы истории: Внук блокадницы нашел уникальный дневник бабушки
В тетради женщина подробно описывала каждый пережитый день во время Великой Отечественной войны.
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Фото, видео: РИА Новости / Давид Трахтенберг, 5-tv.ru
Накануне печальной даты в Петербурге обнаружили уникальное свидетельство о том, как сражался город. Дневник, где подробно описан каждый из девяти сотен дней. Нашел его внук блокадницы. Вот только разобрать почерк мужчине самому не удалось, и он обратился к помощи специалистов.
Жительница блокадного Лениграда и сама поняла, что ее записи – это не просто личный дневник, а важный документ эпохи. Тетради принесла в партийный архив – сейчас он называется историко-политический. Причем почти сразу после войны. Ее рукой указана дата – сентябрь 1945-го.
Первые расшифровки прочел корреспондент Ян Воскресенский. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по всей стране сегодня вспоминают о подвиге жителей Ленинграда. 79 лет назад началась блокада города на Неве. Она продолжалась 900 дней и ночей.
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