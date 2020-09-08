Младшая дочь Иосифа Пригожина перенесла операцию — видео

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Светлана Александрова
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Продюсер выложил в сеть видео, на котором забирает 21-летнюю Лизу из клиники.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @lizaprigozhina

Дочь Иосифа Пригожина от второго (гражданского) брака Елизавета перенесла операцию. Об этом продюсер сообщил на своей странице в Instagram. Он опубликовал видео девушки, которую приехал забрать из клиники, где, по признанию Пригожина, много лет «чинит зрение» вся его семья. 21-летняя Лиза выглядит слегка растерянной, но бодро подтверждает, что легко перенесла процедуру.

«Читаем единицу через два часа после операции», — сообщила доктор на вопрос Пригожина о том, как все прошло.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонники продюсера и его третьей жены — певицы Валерии желают в комментариях скорейшего восстановления Лизе и воздают должную благодарность медикам.

«Здоровья вашей девочке! И пусть Господь благословляет руки врачей!»

«Какой заботливый папа. От одних слов можно уже быть здоровой».

«Здоровья вашему солнышку», — пишут пользователи.

В этом году Елизавета Пригожина закончила учебу в престижном швейцарском вузе. 5-tv.ru рассказывал, как она отметила получение диплома в семейном кругу — с папой и его супругой.

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