«Гордимся»: Иосиф Пригожин похвастался успехами младшей дочери

|
Светлана Александрова
16

Продюсер выложил в сеть фото, на котором он с Елизаветой и женой Валерией отмечает окончание наследницей университета.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин похвастался в соцсетях успехами младшей дочери Елизаветы. Девушка завершила учебу в вузе, причем с отличием. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором празднует радостное событие в узком семейном кругу — с виновницей торжества и женой Валерией.

«Отметили диплом Елизаветы Пригожиной. Наша девочка с отличием окончила университет. Гордимся», — подписал снимок отец.

Instagram @prigozhin_iosif

К поздравлениям присоединились десятки поклонников звездной семьи. Девушка училась в престижном вузе College du Leman в Швейцарии.

Известно, что 21-летняя Елизавета родилась в гражданском браке Пригожина с Лейлой Фаттаховой. У продюсера есть также 31-летний сын Дмитрий и 23-летняя дочь Даная от первого брака.

Ранее сообщалось, что первую семью Пригожина — бывшую жену Елену и обоих детей по решению суда выселили из квартиры в центре Москвы. Сам продюсер в эксклюзивном интервью 5-tv.ru пояснил, что три квартиры и земельный участок в Московской области общей стоимостью 100 миллионов рублей экс-супруга потеряла из-за кредитов в микрофинансовой организации.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
71.71
0.48 81.68
0.45
Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля

Последние новости

20:34
Кукушкин сносит яйцо, а Дружко охотится на рептилоидов в новом клипе Cream Soda
20:28
«Я заплатила не для того, чтобы трогать чей-то пах» — участница тренингов в «Школе Блаженства»
20:19
«Гордимся»: Иосиф Пригожин похвастался успехами младшей дочери
20:16
Ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону
20:10
Александр Панайотов рассказал, как его жена относится к поклонницам
20:05
Видео: корабли на параде в Петербурге пройдут с минимальной скоростью

Сейчас читают

Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля
Проблемы или спасение? От уплаты каких долгов банкротство не избавит
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок