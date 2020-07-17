«Гордимся»: Иосиф Пригожин похвастался успехами младшей дочери

Иосиф Пригожин похвастался в соцсетях успехами младшей дочери Елизаветы. Девушка завершила учебу в вузе, причем с отличием. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором празднует радостное событие в узком семейном кругу — с виновницей торжества и женой Валерией.

«Отметили диплом Елизаветы Пригожиной. Наша девочка с отличием окончила университет. Гордимся», — подписал снимок отец.

Instagram @prigozhin_iosif

К поздравлениям присоединились десятки поклонников звездной семьи. Девушка училась в престижном вузе College du Leman в Швейцарии.

Известно, что 21-летняя Елизавета родилась в гражданском браке Пригожина с Лейлой Фаттаховой. У продюсера есть также 31-летний сын Дмитрий и 23-летняя дочь Даная от первого брака.

Ранее сообщалось, что первую семью Пригожина — бывшую жену Елену и обоих детей по решению суда выселили из квартиры в центре Москвы. Сам продюсер в эксклюзивном интервью 5-tv.ru пояснил, что три квартиры и земельный участок в Московской области общей стоимостью 100 миллионов рублей экс-супруга потеряла из-за кредитов в микрофинансовой организации.