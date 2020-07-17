«Гордимся»: Иосиф Пригожин похвастался успехами младшей дочери
Продюсер выложил в сеть фото, на котором он с Елизаветой и женой Валерией отмечает окончание наследницей университета.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин похвастался в соцсетях успехами младшей дочери Елизаветы. Девушка завершила учебу в вузе, причем с отличием. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором празднует радостное событие в узком семейном кругу — с виновницей торжества и женой Валерией.
«Отметили диплом Елизаветы Пригожиной. Наша девочка с отличием окончила университет. Гордимся», — подписал снимок отец.
К поздравлениям присоединились десятки поклонников звездной семьи. Девушка училась в престижном вузе College du Leman в Швейцарии.
Известно, что 21-летняя Елизавета родилась в гражданском браке Пригожина с Лейлой Фаттаховой. У продюсера есть также 31-летний сын Дмитрий и 23-летняя дочь Даная от первого брака.
Ранее сообщалось, что первую семью Пригожина — бывшую жену Елену и обоих детей по решению суда выселили из квартиры в центре Москвы. Сам продюсер в эксклюзивном интервью 5-tv.ru пояснил, что три квартиры и земельный участок в Московской области общей стоимостью 100 миллионов рублей экс-супруга потеряла из-за кредитов в микрофинансовой организации.
Читайте также
36%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?