Как маленький мальчик, угнавший Mercedes, стал героем — видео

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Власти штата Индиана еще не решили: ребенка стоит наказать или похвалить за отважный поступок.

Фото, видео: ТАСС / RONALD WITTEK, 5-tv.ru

В штате Индиана 11-летний мальчик стал местным героем после того, как угнал Mercedes. Выяснилось, что ребенок сел за руль, чтобы спасти свою бабушку. Ей стало плохо во время прогулки. Мальчик не растерялся, и побежал домой.

Там он выгнал из гаража бабушкин Mercedes и спокойно отвез ее в больницу. Водить машину мальчика научил дедушка. Местные власти пока не решили, наказывать ребенка за нарушение закона или наоборот, похвалить за спасение женщины.

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