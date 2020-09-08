В Киеве опровергли задержание на границе двух соратников Колесниковой

Госпогранслужба Украины доложила о прибытии на территорию страны двух членов координационного совета (КС) белорусской оппозиции — Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Отмечалось, что иностранных граждан никто не задерживал. Оба прошли пограничный контроль в соответствии с установленными правилами.

«Сейчас, как мы сообщали ранее, они (Родненков и Кравцов — Прим.ред.) проходят пограничный контроль по украинскому законодательству», — сообщал ранее в эфире »Радио Свобода» представитель службы Андрей Демченко.

При этом отмечалось, что их соратница и подопечная экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова границу Украины не пересекала. Как сообщает Interfax, прямо перед пограничным пунктом член президиума КС белорусской оппозиции якобы демонстративно порвала свой паспорт при попытке «насильно» выдворить ее из страны. В связи с чем за пределы государства ее не выпустили.

Позже ситуацию с эмиграцией Родненкова и Кравцова прокомментировал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, выезд оппозиционеров из республики стоит расценивать исключительно как «насильственное выдворение», как и в ситуации с Колесниковой.

«Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Белоруссия», — написал государственный деятель в своем Facebook.

Белорусская сторона, в свою очередь, настаивала, что Антон Родненков и Иван Кравцов были задержаны «в рамках взаимодействия сопредельной стороной».

Утром 8 сентября стало известно, что члены КС белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов предприняли попытку пересечь границу Украины. Республиканские СМИ передавали, что это был «побег». Вскоре ситуацию прокомментировал представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

В беседе с 5-tv.ru он заявил, что имел место «прорыв через госграницу Украины», во время которого активисты попытались скрыться от наряда пограничников. Инцидент попал на камеру. Отмечалось, что во время досмотра машина белорусских оппозиционеров рванула в сторону территории Украины, а Колесникова по неизвестным причинам осталась стоять на проезжей части. В результате чего ее и задержали. В настоящее время в отношении члена КС ведется разбирательство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марию Колесникову похитили в центре Минска.