СМИ сообщили о задержании соратницы Тихановской при попытке побега из Белоруссии

Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана при попытке побега с территории республики. Как сообщают местные СМИ, соратница Светланы Тихановской вместе с единомышленниками — Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым были замечены на границе с Украиной.

«Данные деятели прошли пограничный и таможенный контроль. Затем на дополнительном пункте, остановившись на осмотр автомобиля, не подчинились требованию сотрудника погранкомитета и попытались скрыться на территории Украины. Находившаяся в автомобиле Колесникова, которую буквально выбросили из машины, задержана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ивану Кравцову и Антону Родненкову удалось скрыться на территории Незалежной.

Член координационного совета белорусской оппозиции изначально трудилась в штабе Виктора Бабарико, который в результате не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты республики. В дальнейшем Мария Колесникова выражала активную поддержку Светлане Тихановской.

Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители Белоруссии выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за пост президента республики уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соратницу Светланы Тихановской похитили в центре Минска.