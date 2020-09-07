Соратницу Светланы Тихановской похитили в центре Минска

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Василий Заика
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По данным местных СМИ, инцидент произошел утром 7 сентября у здания Национального художественного музея.

Соратницу Светланы Тихановской похитили в центре Минска

Фото: Instagram @kalesnikava

Члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову похитили в центре Минска. Как сообщает местный портал Tut.by, утром 7 сентября соратницу Светланы Тихановской неизвестные в масках силой посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли.

Коллеги-оппозиционеры заявляют, что в настоящий момент не могут связаться с Марией Колесниковой. Также ряд Telegram-каналов сообщает об отсутствии коммуникации с исполнительным секретарем координационного совета Иваном Кравцовым и пресс-секретарем Антоном Родненковым.

По данным ТАСС, минская милиция организовала проверку сообщений СМИ о якобы имевшем место похищении Марии Колесниковой.

Член координационного совета белорусской оппозиции изначально трудилась в штабе Виктора Бабарико, который в результате не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты республики. В дальнейшем Мария Колесникова выражала активную поддержку Светлане Тихановской.

Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители Белоруссии выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за пост президента республики уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи людей приняли участие в марше оппозиции в Минске.

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