Соратницу Светланы Тихановской похитили в центре Минска
По данным местных СМИ, инцидент произошел утром 7 сентября у здания Национального художественного музея.
Фото: Instagram @kalesnikava
Члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову похитили в центре Минска. Как сообщает местный портал Tut.by, утром 7 сентября соратницу Светланы Тихановской неизвестные в масках силой посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли.
Коллеги-оппозиционеры заявляют, что в настоящий момент не могут связаться с Марией Колесниковой. Также ряд Telegram-каналов сообщает об отсутствии коммуникации с исполнительным секретарем координационного совета Иваном Кравцовым и пресс-секретарем Антоном Родненковым.
По данным ТАСС, минская милиция организовала проверку сообщений СМИ о якобы имевшем место похищении Марии Колесниковой.
Член координационного совета белорусской оппозиции изначально трудилась в штабе Виктора Бабарико, который в результате не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты республики. В дальнейшем Мария Колесникова выражала активную поддержку Светлане Тихановской.
Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители Белоруссии выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за пост президента республики уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи людей приняли участие в марше оппозиции в Минске.
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