«Человек сходил с ума»: как композитор Алексей Рыбников спас дочь от сектантов

Тоталитарная секта едва не погубила дочь композитора Алексея Рыбникова. Об этом автор рок-оперы «Юнона и Авось» рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Супруга народного артиста Татьяна Рыбникова родила ему двоих детей — Анну и Дмитрия. Старшая наследница мэтра в свое время заставила изрядно понервничать всю семью. По словам композитора, в 90-х она попала под влияние деструктивного культа.

«В Россию в те годы приехали люди, которые выискивали из интеллигенции молодежь и прививали им различные психотехники. Это приводило к тому, что человек сходил с ума, у него отбирали имущество. Дочь в какой-то момент начали в это вовлекать. Я почувствовал, что она погибает. Она попала в эту секту через своего первого мужа. Для нее родители вдруг стали злейшими врагами. Дальше дошло до безумия. Она попала в рабство к своим учителям. Ее заставили продать квартиру», — вспомнил гость программы.

Жилье Анне впоследствии вернули, но вернуть утраченные связи с родными оказалось тяжелее. Тем временем отец делал все, чтобы оградить дочь от дурной компании, в том числе нанял для нее охрану. На Аню поначалу воздействовали через друзей и знакомых. Постепенно она начала возвращаться в нормальное состояние. Девушка пошла на контакт с братом, затем с матерью, и наконец, с отцом. Окончательно восстановить семейные связи удалось в Америке, куда дети и родители отправились вместе.

Через годы Анна вышла замуж, у нее родился сын. По словам Рыбникова, более счастливой семьи он не встречал.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитор Рыбников рассказал, как едва не умер от тяжелого недуга.