У петербуржца угнали машину с двумя спящими друзьями в салоне

У жителя Петербурга угнали припаркованный автомобиль, в котором находились двое спящих пассажиров.

Инцидент произошел в Северной столице 7 сентября. Как рассказали в ГУ МВД по городу и области, владелец Ford Fusion припарковал авто на Невском проспекте. Мужчина ненадолго вышел из машины, в которой на заднем сиденье спали двое его друзей, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся — обнаружил, что авто пропало.

Владелец авто обратился в полицию. Вскоре транспортное средство нашли недалеко от станции метро «Технологический институт». По словам одного из друзей, который в момент угона, вероятно, проснулся, злоумышленник доехал до Красноармейской улицы, а затем вышел из машины. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Правоохранителям удалось задержать предполагаемого угонщика. Им оказался 32-летний петербуржец. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные действия.

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