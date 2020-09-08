У петербуржца угнали машину с двумя спящими друзьями в салоне
Владелец авто ненадолго покинул автомобиль, оставив ключи в замке зажигания.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, 5-tv.ru
У жителя Петербурга угнали припаркованный автомобиль, в котором находились двое спящих пассажиров.
Инцидент произошел в Северной столице 7 сентября. Как рассказали в ГУ МВД по городу и области, владелец Ford Fusion припарковал авто на Невском проспекте. Мужчина ненадолго вышел из машины, в которой на заднем сиденье спали двое его друзей, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся — обнаружил, что авто пропало.
Владелец авто обратился в полицию. Вскоре транспортное средство нашли недалеко от станции метро «Технологический институт». По словам одного из друзей, который в момент угона, вероятно, проснулся, злоумышленник доехал до Красноармейской улицы, а затем вышел из машины. После этого он скрылся в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Правоохранителям удалось задержать предполагаемого угонщика. Им оказался 32-летний петербуржец. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные действия.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге в убийстве 80-летней бабушки подозреваются ее родственники.
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?