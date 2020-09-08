Город, который выстоял! 79 лет назад началась Блокада Ленинграда

В стране сегодня вспоминают самую страшную трагедию в истории Великой Отечественной. Ровно 79 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо, началась блокада, которая продлилась 872 дня. Ни один город мира не выдерживал подобных испытаний. Гитлеровцы планировали стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех жителей. Каждый день сыпались бомбы, продовольствия не хватало. Но несмотря на нечеловеческие условия, город продолжал жить, работали заводы, поликлиники, театры и школы.

Сегодня дань памяти героям блокады отдают по всему Петербургу. Кирилл Сергеев продолжит.

Почтить память тех, кто погиб во время Блокады, Татьяна Васильева всегда приходит с внуками. Говорит, чтобы помнили о тех страшных днях, когда город на Неве был на волосок от смерти. Она родилась во время блокады, но помнит и про ежедневные обстрелы, и про холод и голод, от которых ленинградцы умирали гораздо чаще.

«Крапива росла, я помню вкус каждой травинки», — вспоминает житель блокадного Ленинграда Татьяна Васильева.

Вместе с Татьяной Васильевой на Пискаревское кладбище пришли сотни жителей города на Неве. Это место — один из главных символов одной из самых страшных страниц Великой Отечественной. Ветераны и блокадники возлагают цветы к монументу «Родина — Мать», не скрывая слез.

Во время Блокады только сюда, на Пискаревское кладбище, ежедневно привозили от трех до десяти тысяч погибших. Колоссальное по меркам военного времени число — ведь даже на фронте порой умирало меньше. Всего за три года здесь захоронили больше полумиллиона человек: самих ленинградцев и защитников города.

Точное количество жертв Блокады не удается подсчитать до сих пор. По некоторым данным, Ленинград потерял почти половину населения — больше миллиона человек. Под постоянными бомбежками люди работали на заводах, копали противотанковые рвы и окопы. Все знали, что иначе было просто не выжить: гитлеровцы планировали город сровнять с землей, а все население уничтожить. Стойкости духа ленинградцев тогда поражался весь мир.

Дань памяти героям Блокады сегодня отдают по всему Петербургу. С Финляндского вокзала отправили ретропоезд по маршруту Дороги жизни — ледового пути на Ладоге, благодаря которому спасли десятки тысяч жизней. В осажденный город везли продовольствие и боеприпасы, а на Большую Землю отправляли в эвакуацию женщин и детей.

«Я помню, что вдруг у меня стала другая кровать. Оказывается. Что когда мы с мамой ходили за хлебом, то дом разрушили и печка упала на мою кровать. И нас перевели. Я все время счастливая», — говорит Елена Радкевич.

Еще один символ — надпись об опасности артобстрелов на Невском проспекте. Во время блокады такие таблички были по всему городу. Но уже через несколько месяцев каждый наизусть знал, на какую сторону улицы может прилететь снаряд.

На самом же Пискаревском кладбище в день 79-й годовщины начала осады открыли мемориальные плиты защитникам Ленинграда из Ростовской и Волгоградской областей. Как символ несломленного духа и веры в победу, которую им, как и жителям осажденного города, удалось пронести через всю блокаду.