Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным будет носить «общеевропейский», а не германский характер. Об этом она сообщила на закрытом заседании в германском бундестаге, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство dpa.

По словам Меркель, окончательно решение по судьбе газопровода еще не принято. Она также заявила, что речь не идет о «нападении на Германию», но ФРГ должна действовать как «государство-член ЕС».

Дискуссии вокруг заморозки проекта «Северного потока—2» возобновились после инцидента с Алексеем Навальным. Власти ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что блогер был якобы отравлен веществом из группы боевых класса «Новичок». Однако никаких доказательств тому не представили.

В то же время, как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что данный газопровод является крупным коммерческим проектом, в котором заинтересованы немецкие партнеры. Поэтому говорить о его приостановке пока не имеет никакого смысла.