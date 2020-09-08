В Кремле оценили вероятность введения Германией санкций против «Северного потока — 2»

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Виктория Андреева
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Ранее правительство страны предложило заморозить строительство газопровода на два года.

Фото, видео: www.globallookpress / Stefan Sauer; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, не исключившей применения санкций в отношении строительства «Северного потока — 2».

Государственный деятель напомнил, что данный газопровод — это крупный международный коммерческий проект. Следовательно, заинтересованы в нем многие иностранные партнеры. В том числе, немецкие. А потому говорить о его приостановке или закрытии сегодня просто не имеет смысла.

«С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, в котором участвуют, в том числе и германские компании и так далее? А главное — не имея собственно никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Дискуссии вокруг продолжения или заморозки строительства «Северного потока — 2» усилились после скандала вокруг блогера Алексея Навального. Намедни правительство Германии со ссылкой на военных медиков выступило с заявлением, что его, возможно, отравили неким веществом из группы боевых класса «Новичок».

На фоне данной ситуации президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит позицию Берлина, если он решит заморозить строительство газопровода.

После в СМИ появилась информация, что канцлер Ангела Меркель не намерена отказываться от большого проекта по ряду причин. Во-первых, из-за большой неустойки, которую придется выплатить немецкой стороне партнерам. Во-вторых, из-за того, что в результате «заморозки» цены на топливо в стране резко подскочат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии призвали на несколько лет приостановить строительство »Северного потока — 2».

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