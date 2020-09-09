Новый вид поддержки для малоимущих предложили ввести в России

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Софья Зуева
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С соответствующей инициативой выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Новый вид поддержки для малоимущих предложили ввести в России

Фото: ТАСС/ Ахметов Вадим

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести вычет по НДФЛ для многодетных семей и для россиян с низкими доходами, сообщает «Экономика сегодня». С соответствующей инициативой председатель правления банка выступил на Московском финансовом форуме во вторник.

Костин отметил, что в прошлом году уже предлагал не обременять уплатой НДФЛ россиян со скромными доходами, но задумку тогда не поддержали.

«Мы трансформировали эту идею, наш банк. Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе в США, используется система стимулирования занятости, то есть когда мы пытаемся из безработных сделать людей работающих, простимулировать их интерес к работе», — заявил он.

Финансист считает, что вычет платежей НДФЛ сделает трудоустройство более привлекательным для безработных граждан. 

«На Западе это используется в виде даже отрицательного НДФЛ, либо каких-то вычетов, то есть какое-то стимулирование этих процессов не на разовой, а на более регулярной основе», — считает Костин.

К инициативе позитивно отнеслись в Государственной думе. Так, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что подобное нововведение пойдет России на пользу.

«Полностью поддерживаем», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что многодетным родителям могут увеличить продолжительность отпуска.

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