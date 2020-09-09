Новейшие самоходные пушки «Малка» поразили цель на дальности свыше 10 км — видео

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Софья Зуева
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Тактические учения с боевой стрельбой завершились в Тамбовской области.

Фото, видео: МО РФ

В Тамбовской области завершились первые тактические учения с боевой стрельбой из усовершенствованных артиллерийских орудий: одной из самых мощных пушек «Малка» и миномета «Тюльпан», сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие бригады большой мощности ЗВО отработали сценарий военных действий, уничтожив командные пункты и станции РЛС противника. Дальность цели составила порядка десяти километров.

Расчеты новейших модернизированных артиллерийских систем корректировали при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

«При совершении марша военнослужащие выполнили нормативы по преодолению зараженного участка местности, развертыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Стрельбы из новейших пушек «Малка» проводились впервые. Установка способна совершать до трех выстрелов в минуту и пробивать цель на расстоянии до 50 километров.

В учениях на полигоне в Тамбовской области приняли участие порядка семисот военнослужащих с применением свыше 120 единиц военной техники и вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские военнослужащие впервые реализовали задачу по обороне движущегося поезда с военной техникой с помощью системы «Верба».

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