Двое подростков пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область

В результате атаки украинских дронов на Ульяновскую область пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава области на своем канале в мессенджере МАКС.

«В результате атаки БПЛА пострадали семь человек, включая двух подростков 17 и 14 лет», — сказала глава министерства Мария Шалягина.

Она также отметила, что троих раненых госпитализировали, а остальные четверо получают необходимую помощь в амбулаторном формате. При этом состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Также Шалягина добавила, что медицинские службы области работают в штатном режиме.

Министр лично посетила тех, кто получил ранения в результате атаки украинских беспилотников. Она проверила организацию лечения и наличие всех необходимых для этого препаратов.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате массированной атаки украинских дронов на Белгородскую области пострадали два человека, включая восьмилетнего ребенка. Мальчик получил ранения от взрыва при ударе вражеского аппарата по многоквартирному дому.

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