Двое подростков пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область

Глава Минздрава региона лично посетила раненных.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская
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В результате атаки украинских дронов на Ульяновскую область пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава области на своем канале в мессенджере МАКС.
«В результате атаки БПЛА пострадали семь человек, включая двух подростков 17 и 14 лет», — сказала глава министерства Мария Шалягина.
Она также отметила, что троих раненых госпитализировали, а остальные четверо получают необходимую помощь в амбулаторном формате. При этом состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Также Шалягина добавила, что медицинские службы области работают в штатном режиме.
Министр лично посетила тех, кто получил ранения в результате атаки украинских беспилотников. Она проверила организацию лечения и наличие всех необходимых для этого препаратов.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате массированной атаки украинских дронов на Белгородскую области пострадали два человека, включая восьмилетнего ребенка. Мальчик получил ранения от взрыва при ударе вражеского аппарата по многоквартирному дому.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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