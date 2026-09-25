Двое подростков пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Глава Минздрава региона лично посетила раненных.

Кто пострадал в Ульяновской области от атаки беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских дронов на Ульяновскую область пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава области на своем канале в мессенджере МАКС.

«В результате атаки БПЛА пострадали семь человек, включая двух подростков 17 и 14 лет», — сказала глава министерства Мария Шалягина.

Она также отметила, что троих раненых госпитализировали, а остальные четверо получают необходимую помощь в амбулаторном формате. При этом состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Также Шалягина добавила, что медицинские службы области работают в штатном режиме.

Министр лично посетила тех, кто получил ранения в результате атаки украинских беспилотников. Она проверила организацию лечения и наличие всех необходимых для этого препаратов.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате массированной атаки украинских дронов на Белгородскую области пострадали два человека, включая восьмилетнего ребенка. Мальчик получил ранения от взрыва при ударе вражеского аппарата по многоквартирному дому.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
25 сент
В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждено промышленное предприятие
25 сент
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до 13 человек
25 сент
За ночь силы ПВО сбили над регионами России 592 беспилотника ВСУ
25 сент
Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область
25 сент
Губернатор сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск
25 сент
Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на регион
25 сент
Губернатор Ульяновской области сообщил о массивной атаке БПЛА
25 сент
Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на дом в Белгородской области
24 сент
Обломки БПЛА повредили строения нефтебазы в Ростовской области
24 сент
Силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над Россией
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:30
Поврежден пассажирский поезд на границе Ульяновской и Самарской областей
10:16
В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждено промышленное предприятие
10:07
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до 13 человек
9:57
«Без всякой причины»: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы
9:44
Двое подростков пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область
9:38
«Они намного умнее нас»: Сергей Рябов высказался про зумеров

Сейчас читают

«Мы росли на этой любви»: звезды почтили память актрисы Марины Влади
Последние дни Марины Влади: дети актрисы рассказали об обстоятельствах ее смерти
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен