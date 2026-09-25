«Без всякой причины»: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы

People: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер рассказал о трех эпизодах, когда, по его словам, сестра проявляла физическую агрессию. Воспоминания вошли в его книгу «Лебединая песня: Диана, моя сестра», посвященную жизни покойной принцессы. Об этом сообщило People.

По словам 62-летнего Спенсера, одним из таких случаев стала реакция Дианы на свадьбу их отца Джона Спенсера с Рейн Спенсер. Брат рассказал, что после известия о браке сестра дала отцу пощечину.

Джон Спенсер женился на Рейн в 1976 году, спустя семь лет после развода с матерью Дианы и Чарльза Фрэнсис Шанд Кидд. Спенсер отметил, что для детей новый брак отца стал тяжелым испытанием.

Еще один эпизод, который он вспомнил, произошел в детстве. По его словам, Диана однажды столкнула его с велосипеда «без всякой причины». При этом Спенсер предположил, что это могло быть проявлением обычных отношений между братом и сестрой.

Третий случай был связан с Рейн Спенсер. Как рассказал Чарльз Спенсер, в 1989 году Диана столкнула мачеху с лестницы. Инцидент произошел во время семейной репетиции перед его первой свадьбой и Виктории Локвуд.

По словам брата принцессы, причиной конфликта стало отношение Рейн к их матери Фрэнсис Шанд Кидд. Спенсер утверждает, что мачеха отвела мать Дианы в отдельную комнату, чтобы она не общалась с другими гостями, что сестра восприняла как оскорбление.

«Я не говорю, что физическое насилие в любом случае хорошо, но это было накопление огромного количества действительно сильных чувств», — отметил Спенсер.

Также в книге он рассуждает о возможных особенностях поведения Дианы. Самому Чарльзу Спенсеру позднее диагностировали СДВГ, и он предположил, что у его сестры могли быть похожие особенности, хотя официального диагноза у нее не было.

При этом Спенсер заявил, что его беспокоили многочисленные предположения о психическом здоровье Дианы. По его мнению, некоторые эмоциональные реакции сестры могли быть связаны не с расстройствами, а с особенностями восприятия и поведения.

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