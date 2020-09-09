Жизнь в прокат: Россияне стали все чаще брать вещи в аренду, а не покупать

Эфирная новость 47

Экономика коллективного пользования стала новым мировым трендом.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир

В России растет спрос на аренду вещей. От крупных объектов - таких как жилье или транспрорт - до бытовых приборов, туристических принадлежностей и детских игрушек. Это новый мировой тренд - sharing-экономика или экономика коллективного пользования. Советским людям есть об этом что рассказать.

Корреспондент Ян Воскресенский о новом старом светлом будущем. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых правилах по возврату налогов на жилье и лечение. 

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