Жизнь в прокат: Россияне стали все чаще брать вещи в аренду, а не покупать

В России растет спрос на аренду вещей. От крупных объектов - таких как жилье или транспрорт - до бытовых приборов, туристических принадлежностей и детских игрушек. Это новый мировой тренд - sharing-экономика или экономика коллективного пользования. Советским людям есть об этом что рассказать.

Корреспондент Ян Воскресенский о новом старом светлом будущем. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых правилах по возврату налогов на жилье и лечение.