Видео: Павильон Главкино загорелся в Подмосковье
По предварительным данным, пламя охватило площадь в 800 квадратных метров. Полыхают декорации.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Павильон Главкино загорелся в Московской области. ЧП произошло на 26-м километре Новорижского шоссе. Как стало известно 5-tv.ru, пламенем объята площадь в 800 квадратных метров. Полыхают декорации. На месте дежурят сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как здание охватил огонь. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.
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