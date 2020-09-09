По предварительным данным, пламя охватило площадь в 800 квадратных метров. Полыхают декорации.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Павильон Главкино загорелся в Московской области. ЧП произошло на 26-м километре Новорижского шоссе. Как стало известно 5-tv.ru, пламенем объята площадь в 800 квадратных метров. Полыхают декорации. На месте дежурят сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как здание охватил огонь. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание. 

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