Пенсионерка из Алтайского края убивает и ест собак, которых привозят в приют

Жителей небольшого поселка в Алтайском крае уже 20 лет держит в страхе пенсионерка. У женщины странные вкусовые предпочтения - она употребляет в пищу собак. Причем убивает животных в собственном дворе на глазах у соседей. И даже основала приют, куда люди из других районов привозят четвероногих, не подозревая об их дальнейшей судьбе.

Зато страшную правду знает местный участковый, который до сих пор не привлек живодерку к ответственности. Почему? Выясняла корреспондент Алиса Паршакова. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге.