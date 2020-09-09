Пенсионерка из Алтайского края убивает и ест собак, которых привозят в приют
Жительница небольшого поселка в регионе уже 20 лет держит в страхе соседей.
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Фото, видео: YAY / Gallo Gusztav, 5-tv.ru
Жителей небольшого поселка в Алтайском крае уже 20 лет держит в страхе пенсионерка. У женщины странные вкусовые предпочтения - она употребляет в пищу собак. Причем убивает животных в собственном дворе на глазах у соседей. И даже основала приют, куда люди из других районов привозят четвероногих, не подозревая об их дальнейшей судьбе.
Зато страшную правду знает местный участковый, который до сих пор не привлек живодерку к ответственности. Почему? Выясняла корреспондент Алиса Паршакова. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге.
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