Видео: Женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге (18+)
Правоохранители уже задержали жительницу села Варваровка под Анапой, благодаря постам зоозащитников и записям с камер видеонаблюдения.
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Фото, видео: ВКонтакте @anapa.serdce, МВД России
Душераздирающий случай живодерства произошел в поселке Варваровка в муниципальном образовании города-курорта Анапа Краснодарского края. Как сообщили зоозащитники в соцсети «ВКонтакте», женщина привязала собаку к автомобилю и тащила ее по дороге. Животное спасла оторвавшаяся веревка, но судьба пса по-прежнему не известна. Местные жители потеряли его из виду, пока пытались догнать машину.
На сообщения защитников животных отреагировали правоохранители. В тот же день на странице ОВД по городу Анапа в Instagram разместили пост, в котором было сказано о задержании жительницы села, совершившей преступление.
«Благодаря свидетельским показаниям и записям с камер видеонаблюдения установили 39-летнюю жительницу села Варваровка, управлявшую автомобилем, запечатленным на видео», — говорится в заявлении.
По факту происшествия проводится проверка, по ее итогам правоохранители обещают принять процессуальное решение. Подписчики в комментариях требуют наказания для живодерки.
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