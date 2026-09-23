Лавров откроет программу в Нью-Йорке переговорами с Рубио

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Украинская тематика войдет в число центральных.

Лавров встретится с Рубио на Генассамблее ООН

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры с госсекретарем США Марко Рубио станут первым пунктом графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Первые переговоры должны состояться рано утром по Нью-Йорку, и начнутся они с переговоров с госсекретарем США Рубио. Это будет первый пункт программы», — приводит ее слова радиостанция.

Общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН стартовала во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке. В ее рамках почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации и изложат позиции своих стран по ключевым международным проблемам. Завершится дискуссия 28 сентября.

Тема Украины станет одной из ключевых на международных переговорах главы МИД РФ в Организации Объединенных Наций. Ситуация вокруг Украины является одной из центральных в повестке международных переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель главы внешнеполитического ведомства России Александр Алимов, в чью сферу ответственности входит многостороннее взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, не получил разрешения на въезд в Соединенные Штаты. Такой выпад Вашингтона отразится не только на составе российской делегации, но и на всей неделе высокого уровня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
84.07
-0.03 96.59
0.22
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

11:24
«Сэр, вы читали книгу дяди?» —Как принц Уильям принял откровения о родителях
11:19
«Перекрутили»: Джиган рассказал о стрельбе в подмосковном доме
11:15
Американский киномонтажер Эллиот Грэм покончил с собой
11:12
Форум объединенных культур в Петербурге соберет представителей 70 стран
11:06
Одиннадцатиклассница выпала из окна школы в Улан-Удэ
10:58
Взял заложников: Джиган устроил стрельбу и удерживал персонал дома в Подмосковье

Сейчас читают

Только свистни — он появится! «Черный плащ» возвращается на экраны спустя 35 лет
Отец бил ногами за громкий плач: на Алтае умер двухлетний мальчик
Ушел в лес и застрял: спасатели нашли пропавшего пенсионера в болоте
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен