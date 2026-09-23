Лавров откроет программу в Нью-Йорке переговорами с Рубио

Переговоры с госсекретарем США Марко Рубио станут первым пунктом графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Первые переговоры должны состояться рано утром по Нью-Йорку, и начнутся они с переговоров с госсекретарем США Рубио. Это будет первый пункт программы», — приводит ее слова радиостанция.

Общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН стартовала во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке. В ее рамках почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации и изложат позиции своих стран по ключевым международным проблемам. Завершится дискуссия 28 сентября.

Тема Украины станет одной из ключевых на международных переговорах главы МИД РФ в Организации Объединенных Наций. Ситуация вокруг Украины является одной из центральных в повестке международных переговоров.

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