Сервис Disney+ утвердил перезапуск мультсериала «Черный плащ»

Стриминговый сервис Disney+ запустил производство нового мультсериала о Черном Плаще — герое, который спустя десятилетия снова выйдет на борьбу с преступностью. Об этом сообщили на сайте платформы.

По сюжету Дрейк Маллард (настоящее имя Черного Плаща) долгие годы живет в мире, где никто не помнит о его подвигах. Вернуть героя к прежней миссии помогает подросток Даки, который знает его историю борьбы с преступностью. Вместе они столкнутся со старыми противниками, включая Негадака и Мегавольта, а также объединятся с прежними союзниками.

Главного героя в новом мультсериале озвучит Марк Хэмилл. Также в актерский состав вошли Сет Роген, Лиззи Каплан, Лилимар, Дэн Стивенс и другие артисты.

Проект создается при участии Disney и Point Grey Pictures. Над ним работают исполнительные продюсеры Шон Третта и Борха Пенья Горостеги, а автор оригинального мультсериала Тэд Стоунс выступает консультантом.

«Как и любой другой поклонник оригинального сериала, я рад, что Дарквинг снова становится опасным в совершенно новом сериале», — заявил Тэд Стоунс.

По его словам, новая команда добавила проекту больше экшена и юмора, сохранив атмосферу оригинальной истории.

Оригинальный мультсериал «Черный Плащ» выходил с 1991 по 1995 год и состоял из 91 эпизода. Проект получил популярность у зрителей, а позднее персонаж появился в видеоиграх, комиксах и новых версиях «Утиных историй».

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