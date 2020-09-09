Аптеки в жилых домах могут закрыться в России

В России могут закрыться все аптеки, расположенные в жилых домах. В Роспотребнадзоре предложили ввести в СаНПиН новое требование: торговые точки должны иметь отдельную площадку для разгрузки и стационарный навес. А по существующим нормам, делать это под окнами квартир запрещено.

В Минэкономразвития к предложению отнеслись скептически. Судя по заключению, которое попало в распоряжение «Известий», требование сочли избыточным, ведь большинство аптек расположены именно в жилом секторе и их закрытие неминуемо приведет к росту цен, а лекарства исчезнут из шаговой доступности.