Роскачество подготовило самую осеннюю инструкцию — как правильно выбрать виноград. Прежде всего, надо смотреть на веточки, хорошая кисть должна быть зеленая и гибкая. Если бурая и сухая — значит долго ехала до прилавка. Ягоды — если осыпаются — значит перезрели, перележали, может и забродили, то есть превратились в рассадник микроорганизмов.

Налет на ягодах — не всегда плохо. Если он равномерный — это природный воск и он безопасен. А если отдельные белесые капли — это может быть все, что угодно. И относительно безобидный диоксид серы — добавка Е220 практически в каждом продукте. А может и еще какая химия, о которой и продавец не знает. Тут надо ориентироваться на пчел, ос, мух — если кружатся у прилавка — товар экологически чистый. Если облетают стороной — и вы обходите.

Не надо верить табличке — «российский виноград». 90% нашего урожая идет на вино. Так что осенью на прилавках чаще всего ягоды — из Турции (35% от всех поставок 2019 года), Молдовы (13%) и Узбекистана (11%).