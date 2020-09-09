Без тормозов: грузовик протаранил 13 машин в Хабаровске

В Хабаровске водитель самосвала устроил массовое ДТП. Двигаясь задним ходом, мужчина задел ряд припаркованных автомобилей и врезался в несколько ехавших по проезжей части машин. Всего повреждения получили 13 транспортных средств.

Водитель большегруза утверждает, что откат был неконтролируемый - у самосвала якобы отказали тормоза. Прибывшие на место дорожные полицейские уже выяснили, что виновник аварии лишен водительских прав с 2016 года.