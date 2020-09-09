Порядка 60 учеников школы под Новгородом пожаловались врачам на недомогание

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Василий Заика
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Инцидент произошел в поселке Шимск. Двое детей госпитализированы.

Порядка 60 учеников школы под Новгородом пожаловались врачам на недомогание

Фото: www.globallookpress / uwe umstätter

Около 60 учеников средней школы поселка Шимск Новгородской области пожаловались врачам на недомогание. Главный педиатр региона Ирина Истомина отметила, что у детей проявляется два вида симптомов — першение в горле и расстройство желудочно-кишечного тракта.

Местные власти отмечают, что два школьника с признаками инфекционного заболевания были госпитализированы. Остальные учащиеся получают необходимое амбулаторное лечение. Риска для жизни и здоровья пациентов нет.

Школьники сдали анализы на все основные виды инфекций, в том числе и на коронавирус. Учебное заведение закрыто на карантин. Организовано дистанционное обучение. Медики Шимской районной больницы совершают подворовые обходы семей, где дети не посещают школу и при этом не обращались за помощью к врачам.

В настоящее время выясняются причины массового недомогания детей и проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если у школьника обнаружат коронавирус.

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