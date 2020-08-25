Всех на «удаленку»? Что делать, если у школьника обнаружат коронавирус

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очном формате. Однако при этом главный вопрос: «Что делать, если школьник подхватит инфекцию COVID-19?»; все также остается без ответа.

Как известно, ранее Роспотребнадзор и Минпросвещения РФ выпустили целый ряд рекомендаций по организации образовательного процесса в связи с пандемией. Речь шла, в частности, о ношении защитных масок родителями учеников и работниками пищеблоков, о необходимости проводить занятия в закрепленных за каждым классом помещении, о поминутном расписании посещения столовой и библиотеки и даже о «входных фильтрах», где каждому посетителю учреждения будут измерять температуру.

Вместе с тем решение о том, как поступить в случае инфицировании ребенка коронавирусом, оставили на откуп главам субъектов. Именно они, согласно положениям, должны разработать меры исходя из ситуации с количеством заболевших в регионе.

Москва

Первым о разработанных положениях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В эфире телеканала «Россия 24» чиновник отметил, что основываясь на вышеизложенных рекомендациях, было принято решение отправлять на карантин, как минимум, всех одноклассников ребенка с подтвержденным COVID-19.

«Переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс на 14 дней. Это период, когда надо протестировать всех остальных, разобраться в ситуации. Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний», — пояснил Собянин.

Мэр столицы добавил, что даже при благоприятной эпидемиологической ситуации сбрасывать со счетов технологии, связанные с удаленным образованием, нельзя. По его мнению, сегодня важно «всем быть в тонусе».

Санкт-Петербург

По информации местных СМИ, специалисты петербургского территориального отделения Роспотребнадзора уже готовятся принять регламент действий, предусматривающий «удаленку» и карантин для школьников в случае выявления COVID-19. Говоря иначе, план Москвы здесь сочли достаточно хорошим и действенным.

Придут ли к этому решению остальные регионы? Пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие нововведения ждут школьников и их родителей с 1 сентября.