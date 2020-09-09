Период ретроградного Марса: чего стоит опасаться всем знакам зодиака с 10 сентября по 14 ноября

Ретроградность Марса —движение этой планеты в обратную сторону — начинается 10 сентября и продлится до 14 ноября. Марс влияет на активность всех знаков зодиака, во время его движения она снижается, появляются сомнения и апатия. Также Марс повышает конфликтность, агрессивность, раздражительность и травмоопасность.

Особенно осторожными в этот период должны быть Овны, Весы, Козероги и Раки. У этих знаков зодиака будут заметны резкие перепады настроения, упадок сил, отсутствие мотивации и способности отстаивать свои интересы. Также это может проявляться как вспыльчивость, совершение необдуманных поступков.

«Предостережения: не делать операций, не вступать в конфликты, не заниматься экстремальными видами спорта», — поясняет Сергей Седашев.

Кроме того, период ретроградного движения Марса связан со вспышками страсти, которым астролог не рекомендует отдаваться. После выхода планеты из ретрограда, через два месяца, обычно наступает период разочарования.

Овны станут нетерпеливы, наиболее склонны к совершению необдуманных действий.

Весы станут менее решительны, не смогут постоять за себя в конфликтах и спорах, будут подвержены давлению и манипуляции.

Козероги испытают упадок сил, что повлияет на снижение их работоспособности.

У Раков обострится обидчивость.

Ретроградность Марса станет напротив позитивным периодом для Водолеев, Близнецов, Львов и Стрельцов.

«Для этих знаков наступает возможность разрешить что-то, доделать, что даст возможность проекту двигаться вперед еще лучше», — отмечает астролог.

Кроме этого, победы ожидаются на любовном и сексуальном фронте. Зодиакам удастся снова зажечь страсть в отношениях, обрести внутреннюю уверенность и силу.

Лев и Стрелец смогут сформировать внутри себя большую силу, уверенность и ощущение непобедимости.

Близнецы и Водолеи ощутят уверенность в своих идеях, мыслях и концепциях, которые они смогут реализовать.

На Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб ретроградность Марса практически не повлияет.

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