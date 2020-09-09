Смена кармической оси: как теневые планеты будут влиять на знаки зодиака следующие полтора года

Древние индейцы выделяли на небосклоне семь основных планет и две теневые, которые в обычном понимании, планетами не являются. Их невозможно увидеть в телескоп, потому что их материальная масса отсутствует. Они представляют собой точки, в которых орбита Луны пересекается с видимым путем Солнца на небесной сфере, так называемой эклиптикой.

Раху — это точка, в которой Луна пересекает эклиптику в своем движении с юга на север. Кету, соответственно, точка, в которой пересечение происходит в движении с севера на юг. Один раз в полтора года происходит важнейшее астрологическое событие — смена кармической оси Раху-Кету.

19 сентября 2020 года Раху выйдет из знака Близнецы и перейдет в знак Тельца. Кету из знака Стрелец переместится в знак Скорпион. Каждый зодиак почувствует на себе влияние этого транзита, какое — объяснила ведический астролог Алла Новокрещенова.

Общая тенденция на ближайшие полтора года — увеличение материального достатка всех знаков зодиака. Вырастет уровень дохода, и появятся новые для него источники. Активизируются скрытые таланты, и откроется колоссальное количество энергии.

Овен

На фоне увеличения доходов, у Овнов может проявиться жадность и скупость. Астролог советует вкладывать средства в свое образование и обучение. Также заниматься самообразованием, следить за своей речью, жестами, поведением. Держать на особом контроле отношения с родителями, собственное питание и вредные привычки.

Телец

Тельцам необходимо поработать над развитием своей личности, над восприятием картины мира и осознать свое место в нем. Самое время наконец проявить себя, но при этом следить за гордыней. В ближайшие полтора года Тельцам не рекомендуется вступать в брак, союз не станет долговечным. Кроме того, напомнить о себе может прошлый партнер, отношения с ним воскрешать также не рекомендуется.

Близнецы

Близнецам стоит сконцентрироваться на себе, своих талантах, склонностях, понять их, развить и применить в правильном русле. В таком случае Близнецам не будет равных в работе и карьере. Этот знак может реализовать себя в медицине, миротворческих миссиях, волонтерстве и меценатстве.

Рак

Раки могут ставить себе самые амбициозные цели, ближайшие полтора года будут для них успешными. Появятся новые влиятельные друзья, которые помогут в развитии бизнеса, особенно если он связан с творчеством.

Лев

Львам необходимо заявить миру о себе, перестать бояться осуждения и проявить свои таланты. Важно поработать над уверенностью в себе и занять позицию лидера, тогда этот зодиак ожидает успех в карьере и материальный достаток.

Дева

Девам важно найти своего духовного учителя и наставника, который поможет им развить философский взгляд на жизнь. Откроется талант в писательстве или живописи, важно научиться коммуницировать с окружающими, которые помогут в его реализации.

Весы

Весы в ближайшие полтора года увлекутся мистикой и эзотерики, что поможет им развить интуицию, научиться управлять своей энергией. Высок риск оказаться в зависимых отношениях от партнера, который захочет манипулировать вами.

Скорпион

Необходимо научиться правильно коммуницировать с окружающими, работать в команде, выстраивать отношения с коллективом. Вести активную социальную жизнь и не конфликтовать с друзьями и родственниками. Акцент с вашей личности сместится на общественные дела. Старайтесь понимать окружающих.

Стрелец

Стрельцам важно соблюдать баланс: психологический, эмоциональный и духовный. Понимание, мудрость и осознание будут даваться через тернии. Важно исключить все искусственное, не лечиться химическими препаратами и проводить больше времени на природе, научиться прощать и принимать какие-то несправедливости.

Козерог

Свою энергию стоит направить на развитие и воспитание детей. Если детей нет, то в ближайшие полтора года велика вероятность их появления. Опорой для Козерогов станут их друзья, которые помогут избавиться от эгоизма и дурных мыслей.

Водолей

Не забывайте благодарить жизнь за все, чем она уже наполнена и стремитесь к большему. Полтора года будут благоприятны для покупки или продажи недвижимости, повышений на работе и заключения крупных контрактов. Не «утоните» в материальном, важнее уделить внимание родным и проводить больше времени на природе.

Рыбы

Пришло время научиться рассчитывать только на себя и свои силы. Развить уверенность и самостоятельность, которая не зависит от чужого мнения, советов и наставлений. Стоит бережно отнестись к своему физиологическому и психологическому здоровью, лучше пройти диагностику заранее.

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