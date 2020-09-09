Шокирующие кадры: Австралиец внезапно столкнулся с крокодилом во время рыбалки

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Алиса Маркова
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Четырехметровая рептилия удивила необычным стилем плавания.

Фото, видео: www.globallookpress / SeaTops, Instagram @robbyd223

На севере штата Квинсленд в Австралии рыбак неожиданно столкнулся с крокодилом. Четырехметровая рептилия хорошо известна местным жителям. Это гребнистый крокодил по кличке Томми. Он не самый крупный представитель своего вида: взрослые самцы могут достигать семи метров в длину.

Гребнистые крокодилы заслужили печальную славу людоедов — на счету одного из них не менее 13 человеческих жертв. Они прекрасно чувствуют себя как в пресных водоемах, так и в море, где нередко нападают на акул, включая их в свой рацион.

К счастью для рыбака, крокодил плыл по своим делам и не стал атаковать его лодку. Внимание пользователей сети привлекла необычная манера передвижения Томми. Как правило, рептилии плавают за счет «рыбообразного» изгибания тела в поперечной плоскости, в отличие от млекопитающих. Но Томми своими движениями напоминает, скорее, дельфина, то и дело выныривающего из воды.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, как акула набросилась на крокодила в Австралии.

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