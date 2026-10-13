Приманила зверя? Охотник объяснил роль собаки в исчезновении семьи Усольцевых

Эксперт рассказал, что могло привлечь голодного медведя в тайге.
Фото: Контакте/Ирина Усольцева
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Охотник Федюнин: собака Усольцевых могла сыграть роковую роль в их пропаже
Собака пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых могла сыграть роковую роль в их исчезновении. Об этом aif.ru рассказал общественник, охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин.
Сергей, Ирина и их дочь Арина пропали 28 сентября прошлого года. Двое взрослых, ребенок и собака отправились в однодневный поход на Кутурчинское Белогорье. Больше их никто не видел.
Пользователи, обсуждающие эту историю в соцсетях, предположили, что корги по кличке Лада могла лаем привлечь зверя и спровоцировать атаку. Федюнин с этой версией не согласен.
«Собака могла только отпугнуть дикого зверя. В том году такой большой проблемы с питанием у диких животных не было. <…> Нужно помнить, что любые громкие звуки скорее отпугивают дикого зверя, нежели привлекают внимание», — сказал он.
При этом эксперт уточнил: в этом году, поскольку у медведей практически нет корма, собачий лай, наоборот, может сработать как приманка.
«Потенциально возможно, что медведь, наоборот, пойдет на лай собаки, поскольку для него все, кто издает звуки, может быть потенциальной кормовой базой», — добавил он.
Версию с нападением медведей рассматривали среди многих других. Однако эксперты уверены: сразу на трех человек медведь напасть не мог. Даже если бы атака произошла, ее следы обнаружили бы волонтеры, обследовавшие территорию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что администратор сообщества, созданного для поисков пропавшей семьи Усольцевых, Александр Тушинский рассматривает криминальную версию произошедшего, а также заявил, что поисковые работы ведутся не в том месте, где необходимо. Свою позицию он объясняет отсутствием следов корги, которая отправилась в поход вместе с семьей. Он предполагает, что собака могла выжить после хозяев, если те погибли от переохлаждения или упали куда-либо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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