Козловский ответит перед судом после удара зрительницы флейтой на спектакле

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Елизавета Видус получила травму в ходе постановки в МДТ, когда ей в голову отлетела часть металлического реквизита, использованного актером.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге сегодня начали рассматривать иск зрительницы к театру. И дело не стало бы таким громким, если бы в нем не был замешан популярный актер Данила Козловский. Хотя в суд петербурженка Елизавета Видус подала не на него, а на МДТ — Театр Европы. Во время спектакля «Гамлет» девушка получила травму из-за реквизита. Металлическая часть флейты принца Датского в исполнении Козловского отлетела ей в голову. Зрительница требует возместить ущерб.

«Истица просит взыскать с театра один миллион рублей морального вреда, цену за билет, расходы на лечение, а также штраф», — рассказала руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Истица просит взыскать с театра один миллион рублей морального вреда, цену за билет, расходы на лечение, а также штраф. Уже на следующее заседание судья вызвал свидетеля — заслуженного артиста Данилу Козловского.

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