Пугачева с Галкиным спели частушку на слова песни Моргенштерна Cadillac

Певица Алла Пугачева в гостях на YouTube-шоу своего супруга Максима Галкина «Музыкалити» высмеяла творчество рэпера Morgenshtern (Алишера Моргенштерна — Прим. ред.). Примадонна не смогла понять его музыку и вместе с мужем бойко переложила текст хита музыканта Cadillac на мотив частушки.

Помимо Пугачевой, гостем выпуска стал еще и рэпер Баста. В отличие от него, Алла Пугачева не знала кумира детей и молодежи Моргенштерна. Слушая его песню в первый раз, она даже не смогла понять текст.

«Алла, знаешь ли ты, кто это?» — обратился к Пугачевой Галкин.

«Нет, я с шаманами не дружу», — пошутила Примадонна.

Только читая слова к песне, Пугачева осознала ее смысл. Она тут же выдала мысль, что на композицию можно посмотреть с другой стороны.

«Так это же чистые частушки!» — воскликнула она.

Затем они с Галкиным бойко спели Cadillac в новой манере. Такое творчество пришлось по душе пользователям сети.

«Наконец то Моргенштерну дали ту оценку, которую заслуживает его гениальность»;

«В миллиарды раз лучше, чем оригинал»;

«Алла Борисовна рулит. С частушками просто супер», — написали в комментариях они.

Cadillac — очередной трек от рэперов Моргенштерна и Элджея. Песня вышла в июне 2020 года, после того, как ее слили в интернет еще до релиза неизвестные. Позже авторы выпустили на нее клип.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моргенштерн получил премию «Женщина года».