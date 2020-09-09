Рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года» — видео, фото

|
Василий Заика
174

Музыкант признался подписчикам, что награда стала для него своеобразным «глотком свежего воздуха».

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев — Прим.ред.) стал обладателем премии «Женщина года» от журнала Moda Topical. Кадры с церемонии 22-летний уроженец Уфы опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео ведущие мероприятия Анна Семенович и Вячеслав Манучаров объявляют лауреата, после чего тот в мехах и шляпе в сопровождении мужчины поднимается на сцену.

«Ой, девочки, хочу поделиться с вами своей большой победой! Сегодня я получил премию „Женщина года“! Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом-2020», — написал Моргенштерн.

Instagram @morgen_shtern

Рэпер признался, что это награда стала для него «глотком свежего воздуха». А вот его подписчики отнеслись к событию весьма неоднозначно. Под постом знаменитости пестрит огромное количество нелицеприятных и нецензурных комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали Элджея и Моргенштерна за плагиат хита 90-х.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши по Навальному
13:00
«Нет слов»: Азиза отменила свадьбу из-за неверности жениха
12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок