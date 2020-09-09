Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев — Прим.ред.) стал обладателем премии «Женщина года» от журнала Moda Topical. Кадры с церемонии 22-летний уроженец Уфы опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео ведущие мероприятия Анна Семенович и Вячеслав Манучаров объявляют лауреата, после чего тот в мехах и шляпе в сопровождении мужчины поднимается на сцену.

«Ой, девочки, хочу поделиться с вами своей большой победой! Сегодня я получил премию „Женщина года“! Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом-2020», — написал Моргенштерн.

Instagram @morgen_shtern

Рэпер признался, что это награда стала для него «глотком свежего воздуха». А вот его подписчики отнеслись к событию весьма неоднозначно. Под постом знаменитости пестрит огромное количество нелицеприятных и нецензурных комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали Элджея и Моргенштерна за плагиат хита 90-х.