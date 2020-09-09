Рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года» — видео, фото
Музыкант признался подписчикам, что награда стала для него своеобразным «глотком свежего воздуха».
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Фото, видео: Instagram @morgen_shtern
Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев — Прим.ред.) стал обладателем премии «Женщина года» от журнала Moda Topical. Кадры с церемонии 22-летний уроженец Уфы опубликовал на своей странице в Instagram.
На видео ведущие мероприятия Анна Семенович и Вячеслав Манучаров объявляют лауреата, после чего тот в мехах и шляпе в сопровождении мужчины поднимается на сцену.
«Ой, девочки, хочу поделиться с вами своей большой победой! Сегодня я получил премию „Женщина года“! Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом-2020», — написал Моргенштерн.
Рэпер признался, что это награда стала для него «глотком свежего воздуха». А вот его подписчики отнеслись к событию весьма неоднозначно. Под постом знаменитости пестрит огромное количество нелицеприятных и нецензурных комментариев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали Элджея и Моргенштерна за плагиат хита 90-х.
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