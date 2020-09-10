Россиянам могут запретить брать в самолет больше 10 килограммов красной икры

В среду 9 сентября состоялось заседание комиссии правительства России по вопросам развития сельскохозяйственного комплекса. Совещание проходило под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. В ходе мероприятия были затронуты вопросы, связанные с любительской рыбалкой и контролем за оборотом икры. Кроме того, обсуждались меры по совершенствованию подобного контроля.

В ходе заседания члены комиссии поддержали предложение глав ряда субъектов о расширении перечня районов вылова для любительского рыболовства по путевкам. В соответствии с законом, вступившим в силу 1 января 2020 года, граждане могут свободно заниматься рыбалкой на водных объектах общего пользования. Однако в определенных районах такая возможность предоставляется только по путевке, то есть за определенную плату. Такая практики необходима для сохранения водного биоразнообразия. Для усиления контроля за освоением биоресурсов и развития туризма, было предложено создать такие рыболовные участки также в республиках Карелия, Коми, Якутия, Камчатском и Хабаровском краях и других.

Кроме того, члены комиссии обсудили проект закона, который позволит рыбакам-любителям продавать свой улов в установленном порядке. Они отметили необходимость создания четких механизмов контроля за выловом.

«Такие поправки в законодательство должны предусматривать, с одной стороны, поддержку наших граждан, для которых улов, добытый в рамках любительского рыболовства, часто является единственным источником дохода. (…) Еще один важный аспект – не дать легализовать через такие поправки незаконно выловленную, браконьерскую продукцию», – заявила в ходе заседания вице-премьер.

Исходя из этого, Абрамченко предложила запустить подобный пилотный эксперимент в Мурманской области, который поможет оценить все соответствующие риски.

Помимо этого, участники заседания уделили внимание еще одному важному вопросу – контролю за оборотом икры и особо ценных видов рыб. Так, члены собрания согласились, что необходимо ограничить объемы перевозки икры лососевых рыб физическими лицами в личных целях. Речь идет о предотвращении незаконного сбыта продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы. По данным Россельхознадзора, общий объем транспортировки икры авиасообщением достигает две тысячи тонн. Члены комиссии предложили установить требования к перевозке икры: не более 10 килограммов без электронных ветеринарных сертификатов.

«Граждане, которые живут на Дальнем Востоке, и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, – разумеется, нужно внимательно проработать и ввести», – подытожила Абрамченко.

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